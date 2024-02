Wagi sa `KWENTONG FEB-IBIG SA MRT-3’ kumubra na

Nakubra na ng mga maswerteng nanalo sa “KWENTONG FEB-IBIG SA MRT-3” ang kanilang mga napanalunang premyo.

Nagkakahalaga ang kanilang napanalunan ng P1,000, P2,000, at P3,000 cash prizes.

Matatandaang nagkaroon ng espesyal na patimpalak kamakailan ang MRT-3 bilang paggunita sa Valentine’s Day.

Ang nasabing paligsahan ay tinawag na “EMOTERO AT EMOTERA SA LOVE TRAIN” kung saan kailangan lamang kumuha ng litrato sa Love Train upang makasali at dapat “pinaka-creative at pinaka-cute” ang entry ng mga kalahok.

Nauna nang nagkaroon ang pamunuan ng Love Train na kung saan may special train car ang MRT-3 na dinekurasyunan ng hardin at mga “hugot” lines, para sa Buwan ng Pag-ibig.

Sa mga larawang ibinahagi sa official Facebook page ng DOTr MRT-3, ipinakita nila ang mga nagwagi sa kanilang patimpalak.

“Masaya kami sa MRT-3 na maging kabahagi ng #KwentongFebibig ninyo!

Congratulations at maligayang buwan ng mga puso!” saad ng DOTr MRT-3 sa kanilang post.

(VP)