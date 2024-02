Tao Isinakay sa UFO Dinala sa Alien Base sa Pilipinas 

Mga ka-Misteryo narito lang sa paligid natin ang mga alien o Ekstraterestriyal sa katunayan may nagsabi sa atin na isinakay siya sa UFO at dinala sa isang alien base dito sa Pilipinas.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin natin ang Totoo!”

Si Ramil ng Marikina ay nagsabi sa Misteryo ng kanyang karanasan na sa buong akala niya ay panaginip lang yun pala para sa kanya ay totoong nangyari.

Misteryo: “Paano ba ang nangyari sayo? Abducted ka ba ng mga alien? May ginawa ba sayo?”

Ramil: “Noong una kasi parang panaginip lang. I think hindi naman ako abducted pero nasa isang lugar ako at kasama ko ang mga kakaibang nilalang. Para bang sa pelikulang Star Wars o Star Trek na magkakasama ang humans at aliens.”

Misteryo: “Wow! So nakita mo ibat-ibang alien species? Anong mga hitsura nila base sa nakita mo.”

Ramil: “Kakaiba yung hitsura nila sa mga nakikita sa pelikula. Bluish yung skin nila na humanoid at malalaki ang ulo at mata. Not sure kung greys sila pero definitely they are not reptilians.”

Misteryo: “So what happened then sabi mo nasa isang lugar ka. Paano ang nangyari doon?”

Ramil: “Nasa isang lugar daw ako at may kasamang alien medyo bata pa siya. Nag-uusap kami sa mind then mamaya we saw alien hunters kaya tumakas kami. Sumakay kami sa isang UFO ship.”

Misteryo: “Nakita mo ba yung loob ng UFO ship?”

Ramil: “Hindi ko matandaan kung ano ang hitsura ng UFO ship baka binura nila ang memory ko dun pero nakita ko ibinaba kami sa isang gilid ng bundok, may nag-open na door at nakita ko yun ang base nila sa Southern Tagalog.”

Misteryo: “Sure ka na sa Southern Tagalog yun?” Ramil: “Familiar scene kasi parang sa gilid ng Banahaw at may katabing mas maliit na bundok yung San Cristobal. After nun dinala ako sa isang teleporter chamber at nakita ko marami palang tao na nakaupo na. Pinaupo ako sa dulo at yun pagpikit ko ng mata ko namalayan ko na lang nasa house na ko.”

Mga ka-Misteryo meron ba kayong katulad na karanasan sa UFO at Aliens, mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.#