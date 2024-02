‘Star Magical Prom’ may big surprise sa mga faney

Ngayon pa lang ay nagiging maingay na ang young stars ng Star Magic!

Muli kasing magsasama-sama ang ilan sa pinakamaningning na young stars ng Star Magic sa pagbabalik ng ‘Star Magical Prom’ ngayong March 14 na mapapanood ng live sa YouTube channel ng talent management division ng ABS-CBN.

Sa pinost na teaser ng ABS-CBN, sumayaw ang lead stars ng ‘Zoomers’ na sina Criza at Harvey Bautista at nag-transform sila bilang prince at princess na nagsisimbolo ng fairy tale theme ngayon taon.

Siyempre, dapat abangan ang mga surprise at cool na pakulo ng Star Magic artists sa kanilang ‘promposals’ sa darating na mga linggo.

Nitong mga nakaraang araw, nanguna na nga si Seth Fedelin sa kanyang ‘promposal’ nang dalawang beses niyang ayain ang kanyang ka-love team na si Francine Diaz at dalawang beses din siya na may pa-flowers sa desert sa Dubai at kalagitnaan ng TFC show.

Samantala, sinorpresa naman ni Kei Kurosawa ang GL partner na si Krystl Ball ng bunnies at flowers pagkatapos ng kanilang vlog collaboration at tinanong ito kung puwedeng maging partner sa nasabing event.

Bukod sa ‘promposals,’ may tsansa naman ang piling fans na makamit ang pangarap na magkaroon ng fairytale prom journey sa ‘Once a Fan A Time’.

Mag-post lamang ng isang creative at unique promposal video kung saan tinatanong nila ang kanilang idolo para maging date sa gabing iyon sa kanilang Facebook, X, Instagram o TikTok account kasama ang hashtag na #OnceAFanATime.

Dalawang fans na mapipili ang magkakaroon ng magical prom makeover sa tulong ng fairytale glam mothers at makakasama ng stars narumampa sa ivory carpet. I-fill out din ang audition form sa link na ito: forms.abs-cbn.com/onceafanatime.

Ito nga ang big surprise ngayon taon na ito para sa mga faney, ha!

Abangan ang iba pang pasabog tungkol sa ‘Star Magical Prom’ sa susunod na linggo. I-follow ang @starmagicphils sa Facebook, X, Instagram, Tiktok, at YouTube para sa karagdagang impormasyon.

Bongga! (Jun Lalin)