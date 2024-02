Sobrang touched na pinapirma ng Kapamilya contract: Kaila Estrada ‘di napigilang maiyak

Naging emosyonal si Kaila Estrada sa kanyang network contract signing sa ABS-CBN at Star Magic.

Kahit nga mag-aapat na taon pa lang na Star Magic artist si Kaila ay nabigyan agad siya ng exclusive contract bilang Kapamilya.

Nagsimula si Kaila bilang isang model at noong March 4, 2020 ay naganap ang kanyang casting sa Star Magic na siyang simula ng kanyang showbiz career.

Una siyang napanood sa teleseryeng ‘Viral Scandal’ kung saan nagmarka na siya sa mga viewers.

Naging trending siya sa X (dating Twitter) nang gampanan niya ang karakter ni Sylvia sa seryeng ‘Linlang’ kung saan pinuri siya ng mga viewers.

Pangarap daw niya talagang maging Kapamilya at grateful siya na nangyari ito.

“I’m grateful. I’m very blessed to be Kapamilya. And I’ve always wanted to be a Kapamilya. This is really where I wanted my journey to begin and I’m so happy na this is where will continue,” sey ni Kaila sa kanyang panayam sa ABS-CBN Integrated News showbiz correspondent na si MJ Felipe.

Hindi pa nga nagsisimula ang pagpirma ni Kaila ng kontrata ay naiyak na siya at mas lalo pa siyang naging emosyonal dahil sa mga touching at congratulatory messages ng mga naka-work niya sa ABS-CBN kung saan pinuri ang pagiging focus niy sa work, mabait, at professional dahil minsan nga raw ay mas maaga pa siyang dumarating sa set kaysa sa crew.

Proud naman ang celebrity parents ni Kaila na sina Janice de Belen at John Estrada, pati na ang ate niyang si Inah de Belen sa kanya. Payo nga nila ay huwag magbago o lumaki ang ulo ng pinakabagong Kapamilya exclusive star.

Samantala, pangarap naman ni Kaila na maka-work sina Jodi Sta. Maria, Angelica Panganiban, Angel Locsin, Jericho Rosales, Piolo Pascual dahil lumaki raw siyang pinapanood ang mga ito.

Enjoy naman daw siya sa pagiging solo star or walang ka-love team, pero welcome naman daw siya kung mabibigyan man siya ng regular na kapareha.

“So far, happy ako na wala pa or wala,” pahayag ni Kaila.

Sa ngayon ay napapanood si Kaila sa teleserye version ng ‘Linlang’ nina Kim Chiu, Paulo Avelino, at sa ‘Can’t Buy Me Love’ nina Donny Pangilinan, Belle Mariano.

Bonggels! (Byx Almacen)