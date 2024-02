Nawawagan si Senador Ronald “Bato” Dela Rosa sa mga kapwa mambabatas para sa agarang pagpasa ng isang panukala para amiyendahan ang Republic Act No. 12235 o “Motorcycle Crime Prevention Act”.

Sabi ni Dela Rosa, kailangang balansehin ang kapakanan ng riding community at ang layunin na tugunan ang problema sa “riding-in-tandem”.

“Manipis po ang linyang tinutulay ng batas na ito sa pagitan ng crime prevention at diskriminasyon. There is nothing wrong with penalizing offenders of the crimes they have committed,” pahayag ni Dela Rosa kanyang co-sponsorship sa Senate Bill No. 2555.

Katuwiran ni Dela Rosa, isa ring motorcycle enthusiast, nasi-single out umano ang motorcycle riding sector nang isabatas na RA 12235. Nabago umano ang perspektibo sa sektor na ito nang matulungan ng motorcycle riders ang mga ordinaryong Pilipino noong COVID-19 pandemic sa paghahatid ng mga mahahalagang mga pangangailangan tulad ng test kits, food items, gamot at iba pa.

Sa ilalim ng Senate Bill 2555, magkakabit na lang ng RFID stickers sa harap ng motorsiklo sa halip na plate number.

(Dindo Matining)