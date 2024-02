Queen Isabela 2024, Makan ken Mainum napuno ng saya! 

Tayong mga Pinoy, fanatics talaga pagdating sa mga beauty contest. Kahit saan may mga patimpalak sa pagandahan.

Kahit pambarangay ang laban, laging dinudumog ng maraming tao.

Sa halos lahat ng lungsod, bayan at probinsya karaniwan ang ganitong paliksahan. Tumitigil nga ang ikot ng mundo natin lalona kung Miss Universe ang laban. Sobrang pak na pak at pinapanood ng lahat.

Hindi na bago sa akin ang pabolosong Grand Coronation Night of Queen Isabela 2024 na isa sa highlights sa katatapos naBambanti Festival 2024.

Tanda ko pa last year, nagulat ako sa world-class na stage and production hanggang sa naglaban na mga kandidata na kabog sataglay na gandang Filipina. Solid ang rampahan sa super fabulous evening gowns at national costumes ng mga kandidata.

Ibang klase ang galing at talent ng Isabela, pang international lagi ang peg ng kanilang tema at style na pinaghandaan ng todolalo na ang grand fireworks display pagkatapos ng contest nahindi tinipid.

Kaya naman nakakatuwa na muling i share sa inyo ang ganap saQueen Isabela night na ikinuwento sa atin ng isa nating reader na si Ms. Maria Lim na nasaksihan mismo ang bonggang gabi na memorable para sa kanya.

Narito ang kuwento ni Ms Maria:

Hindi nagkamali sa kanyang kumpiyansa ang kinoronahangQueen Isabela 2024 na si Kristine Joy Guzman mula sa City ofIlagan noong Enero 24.

Nang makapasok sa Top 10 si Kristine at bago pa man siyamatanong sa Question-and-Answer portion ay nagbitiw na ito ng linya na sinagot naman ng malakas na hiyawan ng kanyang mgataga-suporta partikular ang mga Ilagueños.

“Hello everyone! I am very thankful for your support and I will always gonna make you proud,” ani Kristine.

Umabot sa 28 candidates ang sumabak sa Coronation Night ng pageant. Dumagundong sa ingay ang buong Queen Isabela Park na naging venue ng show kung saan naging hosts ang celebrities na sina Markki Stroem, DJ Durano, at si Angelee delos Reyes nanaging Miss Philippines Earth 2013.

Mula sa Top 10, panghuli sa tinawag si Kristine para saQuestion-and-Answer portion na naging daan para hirangingreyna at tumanggap ng P100,000 bilang premyo.

“Poor but pogi boyfriend or rich but pangit boyfriend, and why?” maintrigang tanong ni Markki.

“I believe that I shouldn’t have to choose between the two because I believe love should prevail. And I believe if you love that one person regardless of everything, regardless of his status in life, regardless of his appearance, as long as you love him and as long as you are dedicated to be with him forever, then there’s nothing could question your love for him,” ang diretsong sagotni Kristine.

Ilan pa sa mga nagwagi ay sina Queen Isabela Tourism 2024: Precious Faith Mirasol (Santa Maria); Queen Isabela Culture & Arts 2024: Jhudiel Eunisse Taguinod (Echague); First Runner-up: Grace Esther Due (Roxas); Second Runner-up: Alexis Ann Ramos (Cauayan City).

Makan ken Mainum: Pasarapan ng pagkain at inumin

Pasarapan ng obra ang kompetisyong Makan ken Mainum naginanap noong Enero 25 na bahagi ng pagdiriwang ng 2024 Bambanti Festival sa lalawigan ng Isabela.

Ang Makan ken Mainum na nasa ikawalong edisyon na ngayonay salitang Iloko o Ilokano na ang ibig sabihin ay pagkain(makan) at (ken) inumin (mainum).

Nilahukan ang aktibidad ng 25 grupo mula sa lungsod at munisipalidad ng lalawigan kung saan ang mga miyembro ay nasa edad 15-24 kaya’t masaya silang panoorin dahil sa mas fresh ideas na lumabas sa kanilang likhang pagkain at inumin.

Mas naging mapanghamon din ang tagpo ngayon kumparanoong nakaraang taon dahil isa sa requirements ng kompetisyonay kailangang maluto ang pagkain gamit ang ‘biggang ken banga’ o ‘palayok at baga’ mula sa uling. Old school ang datingan ngunit moderno ang pagkakalikha at presentasyon ng mga ito. May mga putaheng kakaiba lalo sa mga Manileño tuladng Kare-kareng Kuneho, Ginatang Bilo-bilo Juice, Squash Juice na may anghang, at iba pa.

Anim ang naging hurado na pawang mga kilala sa culinary industry at kabilang dito si Chef Romulo Lamatomn Royol Jr. ng Farm to Table, isang television program sa GMA Network. Ayon sa kanya, may ilalaban sa mas mataas na level ng kompetisyon ang ilan sa natikman niya mula sa 25 entries nasumali.

Narito ang mga nagwagi (Makan): 1st Place – Dinapigue; 2nd Place – Santiago City; 3rd Place – Luna; 4th Place – Cordon; 5th Place – Tumauini. Sa Mainum: 1st Place – Dinapigue; 2nd Place – Santiago City; 3rd Place – Cordon; 4th Place – Tumauini; 5th Place – Echague.

Hanggang sa muli Isabela!