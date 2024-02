Naghain ng resolusyon ang isang lady solon upang hilingin sa Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) na pansaman-talang suspendihin ang pangongolekta nito ng premium contribution mula sa mga minimum wage earner.

Ayon kay House Committee on Appropriations senior vice chairperson at Marikina City Rep. Stella Luz Quimbo maraming pondong hindi nagagamit ang PhilHealth.

Noong 2022, sinabi ni Quimbo na naglaan ang Kongreso ng P80 bil¬yon sa PhilHealth bilang subsidy sa premium ng mahihirap na pamilya, senior citizens, at persons with disability. Sa naturang halaga nabigo umano ang PhilHealth na gamitin ang P24 bilyon.

Noong nakaraang taon, naglaan naman ng P79 bilyon ang PhilHealth para sa premium pero may natira umanong P39 bilyon.

“The unspent premium of PhilHealth can very well cover the premium contributions of minimum wage earners for at least a year since in 2022 their premium contribution only amounted to P19.6 billion,” katuwiran ni Quimbo.

Noong 2023, inaasahan umano ng PhilHealth na aabot ang financial reserve nito sa P463 bilyon na mas mataas ng P68% kumpara noong 2022.

(Billy Begas/Eralyn Prado)