Pekeng endorsement ng mga commercial products talamak, publiko pinag-iingat

Binalaan ng Department of Health (DOH) ang publiko laban sa mga online fake endorsements ng iba’t ibang commercial products.

Ang pahayag ay ginawa ng DOH nang madiskubreng may mga commercial products, na kinabibilangan ng gatas at iba pang supplements, ang umano’y iniendorso ng DOH.

Sinabi ng DOH na ang mga naturang endorsements ay peke, misleading at hindi nila awtorisado.

Nilinaw din ng DOH na hindi sila nasasangkot sa anumang promosyon o endorsement ng mga espesipikong brand o mga commercial products.

Ayon sa DOH, hindi sila magdadalawang-isip na sampahan ng mga kasong kriminal ang mga taong nasa likod ng naturang katiwalian.

“Furthermore, the DOH states that criminal charges may be pressed if related posts persist,” ayon sa DOH.

Hinikayat nila ang publiko na kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga lehitimong sources at platforms, gaya ng health department, na maaari anilang ma-access sa pamamagitan ng links at social media handles na Facebook and X (DOHgovph); Instagram (@doh.philippines) at sa website na www.doh.gov.ph.

(Juliet de Loza-Cudia)