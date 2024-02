Inatasan kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Economic and Development Authority (NEDA), Philippine Statistics Authority (PSA) at Department of Social Welfare and Development (DSWD) na pag-aralan kung paano mapapala-wak ang mga programa ng pamahalaan para sa mahihirap, partikular sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) upang makalaban sa epek¬to ng taas-presyo sa mga pangunahing bilihin.

Sa briefing sa Malacañang kahapon, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na mahigpit ang utos sa kanila ng Pangulo sa nauna nilang sectoral meeting na iprayoridad nila ito ng PSA at NEDA para maisakatuparan sa lalong madaling panahon.

“Isa sa mga inatasan niyang pag-aralan namin is paano huwag mag-diminish o mabawasan ‘yong halaga ng mga financial assistance or grant na ibinibigay natin sa ating mga mahihirap na kababayan,” paliwanag ni Gatchalian.

“Alam naman natin na ginagawa ng economic team lahat para mapababa ang inflation, pero habang ginagawa ‘yon, kailangan ay kaakibat ‘yong pagprotekta sa peso value ng mga grants na ibinibigay natin, katulad sa 4Ps at sa ibang pang mga programa na nakatuon sa pagbibigayng social portection sa pinakamahihirap nating kababayan,” dagdag ng kalihim.

Aniya, mag-uusap sila ng NEDA at PSA para humanap ng pinakaepek¬tibong paraan para ma-adjust ang ipinamamahaging tulong-pinansyal ng pamahalaan.

“‘Yan ‘yong gist ng meeting namin, ‘yong masiguro na naka-price index whether it’s cost of living or price of the essential baskets. We were tasked to work with PSA and the NEDA to find the best index to use to make sure na ang tulong pinansiyal, whether the 4Ps grants or, I guess, all othe¬r social protection that we do i-make sure namin na hindi siya napag-iiwanan kung nagkaroon ng spikes like inflation,” paliwanag pa ni Gatchalian.

Upang tulungan ang mga mahihirap na makamit ang mas magandang kalidad ng buhay, in¬lunsad ng gobyerno ang Panta-wid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps noong 2008 at isinabatas naman ang Republic Act 11310 na mas kilala bilang “An Act Institutiona¬lizing the Pantawid Pamil¬yang Pilipino Program (4Ps)” o 4Ps Act noong 2019.

Sinabi ni Gatchalian na ‘fixed’ ang ibinibigay na tulong-pinansyal sa ilalim ng RA 11310 at kailangang magpasa ng ba-gong batas ang Kongreso para madagdagan ang halaga ng ipinamamahaging buwanang ayudang pinansyal sa mahihirap na pamilya kapalit ng pagsunod sa ilang mga kondisyon na may kinalaman sa nutrisyon, kalusugan at edukasyon.

Gayunman, idiniin ni Gatchalian na nais ng Pangulo na hindi lang ito basta maipatupad kundi matiyak pati na makatutugon ang mga mahihirap sa mga hamon na dala ng implasyon.