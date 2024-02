PA sinaluduhan mga nasawi, sugatang sundalo

KASABAY ng pakikiramay sa mga pamilya, sinaluduhan ng pamunuan ng Philippine Army (PA)ang anim nilang miyembro na nasawi sa bakbakan laban sa mga teroristang Dawlah Islamiya – Maute Group (DI-MG) sa Barangay Ramain sa Munai, Lanao del Norte noong Linggo.

Kinilala ni Lt. General Roy Galido, PA commanding General ang mga ito na sina Rey Anthony Salvador, Reland Tapinit at Rodel Mobida na may mga ranggong corporal, PFC Arnel Tornito at Michael John Lumingkit at James Porras na kapwa may ranggong private.

Dalawa sa mga sundalong nasawi sa engkwentro ang nakatalaga sa 44th Infantry Battalion at kapwa mga taga-Zamboanga City na sina Mobida at Tornito.

Si Mobida ay taga Ramon Magsaysay sa Zamboanga del Sur habang si Tornito naman ay residente ng Tukuran sa nasabi ring lalawigan.

Samantala, nagpapagaling pa sa Camp Evangelista Hospital sa Cagayan de Oro City ang apat pang sundalo na sugatan sa nasabing insidente.

Kasabay nito’y sinabi naman ng mga lider ng Maranao sa Lanao del Norte na pitong terorista ang nasawi sa labanan na halos tumagal ng dalawang oras nitong Linggo sa Barangay Ramain sa bayan ng Munai.