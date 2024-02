UMAABOT sa P20 milyon na halaga ng drone at radio communication equipment ang ibibigay ng Okada Foundation Inc. sa Philippine National Police (PNP) upang mapalakas ang kakayahan ng ahensya sa kanilang mga operasyon.

Isinagawa ang paglagda sa memorandum of agreement (MOA) sa pagitan nina PNP chief General Benjamin Acorda Jr. at Okada Foundation Inc. president James Lorenzana sa Camp Crame noong Lunes.

Sa ilalim ng kasunduan, tatanggap ang PNP ng P9.99 milyon halaga ng radio communication equipment at P9.96 milyon halaga ng drones at drone jammer mula sa Okada.

“By providing funds for essential equipment such as radio communication devices, drones, and jammers, we are prepared to confront the evolving challenges of modern policing,” pahayag ni Acorda.

Bukod dito ay pinangunahan din ni Acorda Jr. ang pag-turn over sa PNP ng apat na bagong Toyota Innova vehicle at 28 unit ng 55-inch television mula sa Public Safety Mutual Benefit Fund, Inc. (PSMBFI).

Nakalaan ang mga bagong sasakyan sa Philippine National Police Training Institute (PNPTI), Philippine National Police Academy (PNPA), Explosive Ordnance Disposal/K9 Group (EOD/K9 Group) at Chief Executive Senior Police Officer (CESPO) habang ang mga telebisyon ay ipapamahagi sa National Support Units (NASUs) at National Operational Support Units (NOSUs).

(Edwin Balasa)