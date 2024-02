Nicole Tiamzon pinag-alab Gazz

PINUTAKTE ng mga atake ni Nicole Tiamzon ang opensiba ng two-time conference champion na Petro Gazz Angels para paluhurin ang bagitong Strong Group Athletics 25-12, 25-20, 25-12 sa pambungad na handog ng Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference, Martes, sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Natatanging manlalaro ang 2019 Reinforced Best Outside Spiker na tumapos ng doble kartada sa 15 puntos mula sa 13 atake at dalawang service aces upang pangunahan ang bwenamanong panalo para sa 2024 Philippine National Volleyball Federation (PNVF) Champions League titlist.

“There’s a very important change, which we’re trying to adopt, sa aming training, that what we have right now, doon sa change na iyun in a short period of time, na we’re doing it slowly then,” pahayag ng 28-anyos na dating University of the Philippines (UP) Lady Maroons spiker.

“Specially right now maganda iyung schedule compare noong last year na hindi kami sunod-sunod ng games. Siguro focus kami sa conditioning namin and siyempre sa recovery and to prepare for all the games,” dagdag ng 5-foot-6 outside hitter na nakahanda sa anumang tungkulin na ibibigay sa kanya ni coach Koji Tzuzurabara. “Stay focused lang and kapag kailangan siyempre magde-deliver tayo.”

Nag-ambag rin para sa Petro Gazz sina middle blocker Marian Buitre na tumapos ng walong puntos, PNVF MVP Brooke Van Sickle sa pitong puntos at 10 excellent digs at pagbabalik ni Myla “Bagyong” Pablo na may limang puntos mula sa bench, habang lumista ng anim na puntos at pitong excellent receptions si Dolly Grace Versoza at Jan Angeli Cane ng apat na puntos para sa Strong Group.

Maagang bumuhos ng atake ang Petro Gazz sa unang sultada pa lamang matapos pagbidahan nina Tiamzon at Van Sickle ang opesa upang ibuhos ang 14 atake kasama ang tatlong blocks at dalawang aces, habang nakakuha rin ito ng puntos galing sa anim na errors ng SGA na tumagal lamang ng 20 minutos.

Napanatili ng Angels ang kanilang magandang atake mula kina Tiamzon, Buitre at Pablo para sa naitalang 14 puntos, habang lumista rin ito ng dalawang blocks at isang ace, kasama ang walong error. Subalit nagawang makalapit ng Strong Group dulot ng 14 na errors ng Petro Gazz, na patuloy sa matamlay na atake sa lima lamang.

Halos mga bench player ang naglaro para sa Petro Gazz na pinagpahinga ang mga pangunahing manlalaro sa second set na sina Djanel Cheng, team captain Remy Palma at Aiza Maizo-Pontillas, habang hinihintay pa ang pagdating sa koponan nina Jonah Sabete na nagpapagaling sa injury at pagbabalik ni two-time Best Middle Blocker Mar Jana Phillips.

(Gerard Arce)