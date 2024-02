Nakakakilig chemistry: Moira, Juan Karlos bagay na magdyowa

Na-excite ang mga faney sa pagsasama nina Juan Karlos at Moira dela Torre sa Instagram ng huli. Amoy na amoy raw nila na may nilulutong kanta ang dalawa!

Ang cute nga nilang dalawa na madalas mag-alaskahan, asaran, ha! At kitang-kita mo nga na super close nga sila.

Sabi nga ng mga fan, may chemistry sila, at sana raw ay puwedeng maging sila.

Pero sa live na `yon, panay rin ang pang-aasar ng mga fan ni Moira kay Juan Karlos. May mga nag-comment na nakakasawa na raw si Juan Karlos.

At slight na-offend naman si Juan Karlos sa chika na `yon.

“Nagsasawa na raw siya? Bakit? Huy? Bakit kayo nagsasawa sa akin? Nakakaumay na ba?” sabi ni JK.

“May basher ka talaga,” sey naman ni Moira.

“Okey sige, you know what? This is my official resignation from music. Ayaw na nila sa akin. Kakabasa ko lang sa comment, sabi, nagsawa na ako kay JK!” sey ni Juan Karlos.

Pero siyempre, dinaan lang nila sa tawa ang lahat. Alam naman ng lahat na parehong mainit sina JK at Moria, na halos lahat ng kanta nila, tinatangkilik talaga.

Heto nga ang chika ng mga fan kina JK at Moira:

“Moira x Juan Karlos = Iconic.”

“The chemistry between you two is so effortless and strong tho’!”

“Kung love team lang kayo, pati KathNiel matatalo niyo.”

“In fairness ang effortless ng chemistry niyo. Bagay kayo.”

“To be honest kinikilig ako kina Moira at JK, ha! Sorry na lang sa girlfriend ni JK.”

“Sana may makaisip na gawan sila ng pelikula.”

“Nangingibabaw ang chemistry niyo pramis.”

Well…

