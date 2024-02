Moderne Cong dehadong astig

MAGKAKAMPIHAN ang mga kabayong sina Moderne Cong at Mahusayay para lahukan ang 2024 Philracom Commissioner’s Cup III na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa Sabado.

Sasakyan ni jockey Andreu Villegas si Moderne Cong habang ang hineteng si Christian Advincula ang nakatoka kay Mahusayay, makakatagisan nila ng bilis ang 12 pang nagsaad ng paglahok sa distansiyang 1,600 metrong takbuhan.

Nakalaan ang P500,000 guaranteed prize na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta, ang ibang sasalang sa pista ay sina Chrome Bell, Diversity, Elegant Lady, Eutychus, King Tiger, La Liga Filipina, Mimbalot Falls, Open Billing, Secretary, Sky Story, Super Earth at Unvle Vhines.

Posibleng maging dehado sina Moderne Cong at Mahusayay dahil mga tigasin ang mga kalahok tulad nina Sky Story, Secretary, Super Earth at King Tiger na sasakyan ni reigning Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee John Alvin Guce.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P300,000, mapupunta sa pangalawa ang P100,000, P50,000 sa third habang P25,000, P15,000 at P10,000 ang fourth hanggang sixth placer, ayon sa pagkakasunod.

Mag-uuwi din ng P25,000 ang breeder ng mananalong kabayo, habang P15,000 at P10,000 ang second at third sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Samantala, si Magtotobetsky ang nagwagi nakaraang taon pero hindi niya maipagtatanggol ang kanyang titulo dahil umakyat ito sa mas mataas na laban, ang Commissioner’s Cup Division I na pakakawalan naman sa Linggo.

(Elech Dawa)