GAME na ang Mandaue City sa Cebu na i-flex ang mga broombastic nilang walis na matitibay at magaganda na kayang-kayang makipagsabayan pagdating sa kalidad ng mga nabibili sa Baguio City.

Tulad sa Baguio City, matibay din ang walis na gawa sa isang barangay sa Mandaue City.

Upang lalo pang ma-promote at makilala ang siyudad bilang gawaan ng mga dekalidad na mga walis, o “silhig” sa salitang Cebuano, minumungkahi ngayon ni Mandaue City Councilor Nerissa Soon-Ruiz na idisplay ang mga ito sa mga grocery at department store.

Nais din ng konsehala na gawing souvenir ang mga walis na gawa sa Barangay Paknaan para sa mga bumibisita sa kanilang lugar.

“When we offer gifts to our visitors, we can include brooms as one of the souvenirs. We can create a local brand out of it. Along with the bamboo watch, we can add brooms and promote these items. This way, we can support our local industries which are gradually disappearing,” ani Soon-Ruiz sa ulat ng SunStar Philippines.

Noong Pebrero 11, ipinagdiwang ng Barangay Paknaan ang kanilang 13th Silhig Festival kung saan ipinapakita ng komunidad ang silhig bilang No. 1 na pinagkakakitaan nila na swak na swak makaakit ng mga investor.