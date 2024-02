Mag-inang Karla Estrada, Daniel Padilla patok kahit walang Kathryn Bernardo

Ang bongga ng mag-inang Karla Estrada at Daniel Padilla dahil patok sila sa viewers, ha!

Recently nga ay muling napanood sa Kapamilya noontime show na ‘It’s Showtime’ si Queen Mother kung saan sinamahan at tinulungan niyang maghanap ng searchee ang kanyang celebrity friend at ‘EXpecially For You’ searcher na si Via Veloso.

Naging hurado siya sa ‘Tawag ng Tanghalan’ at huli siyang napanood sa nasabing programa noong August 2022 bilang hurado naman sa segment na ‘Reina ng Tahanan’.

Marami nga ang naka-miss kay Karla sa Kapamilya noontime show at sa kulitan nila ni Vice Ganda kaya naman tinutukan ito ng viewers.

Ayon sa NUTAM People in TV homes ratings ng AGB Nielsen Philippines, nakapagtala ang guesting ni Karla sa ‘It’s Showtime’ ng 5.7% ang pinakamataas na rating na nakuha ng programa since 2020.

Ito rin ang nangunang noontime show sa araw na iyon, February 17, dahil pumangalawa lamang ang ‘Eat Bulaga!’ ng TV5 with 4.3% at 2.7% naman ang nakuha ng ‘Tahanang Pinakamasaya’ ng GMA-7 na nasa ikatlong pwesto.

Patok rin ang online viewership ng kanyang appearance sa ‘It’s Showtime’ dahil pumalo ito ng 271,236 live concurrent viewers sa Kapamilya Online Live.

Samantala, nasa millions na ang combined views ng network contract signing sa ABS-CBN at Star Magic ni Daniel at hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin sa online world.

Iba pa rin talaga ang hatak nina Karla at Daniel sa viewers kahit na bina-bash sila ng ilang netizens eh mas marami pa rin ang nagmamahal, sumusuporta, at tumututok sa kanila.

Wish nga ng ilang faney ay magsama ang dalawa sa isang proyekto!

Kahit nga raw wala si Kathryn Bernardo ay patok ang mag-ina, ha!

Bonggels! (Byx Almacen)