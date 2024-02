LPG regulator: De-salpak o de-roskas?

Sa mga nanonood sa aking programang Parekoy na ume-ere ng live sa mga social media platforms ng Abante Teletabloid mula Lunes hanggang Biyernes, mapupuna ninyo siguro na isang beses kada linggo ay iniinterbyu namin ng aking Marekoy na si Andrea Salve si dating LPGMA Partylist Representative Arnel Ty.

Ang pangunahing dahilan po nito ay dahil kaisa kami ni Cong Arnel sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon patungkol sa ligtas na paggamit ng mga liquified pertroleum gas (LPG) products sa mga kalan sa ating mga kabahayan at maging sa mga malakasang lutuan.

May kaugnayan din po ito sa pagkakasabatas ng Republic Act 11592 o ang LPG Law na pangunahing batayan ng ligtas at tamang pangangasiwa ng LPG, mapa-consumer ka man o mapanegosyante.

Si Cong Arnel Ty ang seryosong nagtulak ng panukala para magkaroon ng batas sa LPG industry ang bansa, noong siya ay aktibo pang miyembro ng KAMARA bilang kinatawan ng LPGMA Partylist.

Sa pag-usad ng aming talakayan sa Parekoy, nitong nakaraang linggo nga ay nadako sa LPG regulators ang aming usapan at natanong ko siya kung alin ang mas ligtas gamitin, ang de-salpak o ang de-pihit (ito ‘yung may thread at may roskas kung tawagin sa atin.)

Walang kagatol-gatol na binanggit ni Cong Arnel ang mga katagang “de-roskas o yaong de-pihit.

Sa kanyang paliwanag, kung ang pag-uusapan daw kasi ay iwas leak o singaw ng lpg mula sa loob ng tangke na puwedeng-puwedeng pagmulan ng sunog, mas mataas ang posiblidad na mangyari ito sa de-salpak dahil hindi masyadong selyado ang pagkaka-lock nito.

Ang sistema kasi ng de-salpak, literal na ididiin lang sa LPG tank ang regulator at bahagyang pipihitin upang maiselyo ito.

Pero maraming-marami na ang pagkakataon na humahantong ito sa pagsingaw dahil nga hindi maaiwasang dispalinghado na ang gomang naisaksak sa tangke ng LPG at aalog alog na ang regulator.

Samantalang sa de-roskas o de-pihit, kahit pa sabihing hindi na masyadong bago ang nakakabit na goma sa tangke, kaya pa rin itong maiselyo dahil nga pipihitin pa ang lock hanggang sa halos ay hindi na ito gumalaw sa higpit at presto selyadong selyado na ang pagkakakabit.

Ayon pa nga kay Cong Arnel, ang de-roskas na LPG regulator ang nangungunang ginagamit sa halos lahat ng panig ng mundo, at ang Pilipinas aniya ay napabilang sa iilang bansa lamang na tumatangkilik ng de-salpak.

Simpleng paliwanag para sa isang simpleng hakbang tungo sa kaligtasan ng ating kabahayan at maging ng mas malalaking establisiyemento gaya ng mga malulupet na handaan at kainan.