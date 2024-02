LeBron James aminado malapit nang magretiro

AMINADO si LeBron James, papunta na siya sa pagtatapos ng NBA career.

Nasa kanyang 21st season na si James, nitong Linggo ay naglaro sa kanyang record-setting 20th NBA All-Star Game sa Indianapolis.

Hindi pa magreretiro, pero papunta na roon.

Kung siya ang tatanungin, gusto niyang matapos ang career suot ang purple and gold ng Los Angeles Lakers.

“I am a Laker and I’m happy and been very happy being a Laker the last six years and hopefully it stays that way,” ani LeBron, nag-39 na noong December.

“But I don’t have the answer to how long it is or which uniform I’ll be in. Hopefully with the Lakers. It’s a great organization, so many greats. But we’ll see.”

May iniinda sa paa (left ankle) si James, umalis din agad ng Indianapolis para ipatingin. Inaasahang lalaro din siya unang salang ng Lakers pagkatapos ng All-Star break, dadayuhin ang Golden State sa Biyernes (araw sa Manila).

Kumakapit sa No. 9 sa West ang Lakers (30-26), naghahabol ng puwesto sa postseason. Ang record nila sa kasalukuyan ay sapat pa lang para sa play-in tournament.

(Vladi Eduarte)