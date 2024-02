‘Kay Julie lang ako’: Rayver Cruz dedma kina Jasmine, Liezel

Prangkahang sinabi ni Rayver Cruz na para lang siya kay Julie Anne San Jose.

Sa chikahan kasi nila nina Jasmine Curtis Smith, Liezel Lopez, Joem Bascon, may nag-comment na, “Naku naman Jordan (name ng character niya sa Asawa Ng Asawa Ko), dapat kay Julie ka lang, ha!”

Agad-agad ngang nilinaw ni Rayver ang chika.

“Baka malito sila. Si Rayver kay Julie lang. si Jordan nalilito pa siya!” sabi ni Rayver.

Well, malinaw naman ang sitwasyon, at hindi dapat ma-confuse ang mga manonood. Si Jordan na karakter ni Rayver sa serye ay pinag-aagawan ng mga karakter nina Jasmine at Liezel sa ‘Asawa ng Asawa Ko’ habang si Rayver mismo ay para lang kay Julie Anne.

Anyway, naging very special ang selebrasyon ng Panagbenga Festival this year dahil naki-join sa makulay na festivities nila sina Jasmine, Rayver, kasama pa sina Martin del Rosario at Liezel. Ginanap ang Kapuso Fiesta sa Sunshine Park last February 17 (Saturday).

Bongga nga ang song and dance performances ni Jasmine, at siyempre ang nakahahawang energy ni Rayver habang nagpe-perform on stage.

Meanwhile, naging makulay at fun-filled din ang selebrasyon ng Dapil Festival sa Abra City, dahil sa pag-organisa ng GMA Regional TV ng Kapuso Fiesta with Shining Inheritance stars Kyline Alcantara, Paul Salas, Michael Sager, Roxie Smith. Ginanap ito noong February 17, sa Bangued Town Plaza.

Tilian ang mga faney habang nagpe-perform on stage sina Kyline at Paul.

Bongga!

(Dondon Sermino)