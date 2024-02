Kumpiyansa ang mga kongresista na handa ang Kamara de Represen­tantes na ipag-utos ang pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy kung muli itong hindi dadalo sa pagdinig kaugnay ng paglabag umano ng Sonshine Media Network Inc. (SMNI) sa termino ng prang-kisa nito.

Ayon kay 1-Rider party-list Rep. Rodge Gutierrez, makikita na ang sentimyento ng mga miyembro ng House Committee on Legislative Franchises nang walang tumutol sa pagpapalabas ng subpoena laban kay Quiboloy.

Si Gutierrez ang may-akda ng House Bill 9710 na naglalayong bawiin ang prangkisa ng Swara Sug Me-dia Corp. na nag-o-operate bilang SMNI dahil sa mga paglabag nito.

“As a lawmaker… we demand answers po. So sa tingin po namin importante na nandoon si Pastor Quiboloy. We’re happy, at least ako personally… ‘yong leadership has backed it up. Nagkaroon na nga-yon ng subpoena,” sabi nito sa isang press conference.

“So if next hearing, absent po ulit siya, I would say, I think, ready po ‘yong committee to cite in con-tempt and seek the subsequent arrest,” dagdag pa ni Gutierrez.

Ganito rin ang paniwala ni House Deputy Majority Leader at 1-PBA party-list Rep. Margarita Nograles.

“Dumating po, sana, si Pastor para masagot po niya ‘yong mga katanungan that is in relation to him and his own personal knowledge,” sabi ni Nograles.

Binanggit naman ni Lanao del Norte Rep. Zia Alonto Adiong ang kasabihan ng mga abugado na “Flight is an admission of guilt.”

“We only issue subpoenas if the respondent is uncooperative, continuously dismissing the powe­r of the House of Representatives as grante­d by the Constitution,” sabi ni Adiong.

Iniimbestigahan ng House Committee on Legislative Franchises ang umano’y paglabag ng SMNI sa termino ng prangkisa nito gaya ng pagpapakalat ng maling impormasyon at hindi agad pagre-report sa Kongreso na nagbago na ang may-ari nito.

Si Quiboloy ang sinasabing “beneficial owner” ng SMNI.

(Billy Begas/Eralyn Prado)