Kai Sotto malaki aasahan sa Gilas

WALANG June Mar Fajardo sa lineup, handang balikatin ni Kai Sotto ang role bilang main big man ng Gilas Pilipinas sa first window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers.

Inabot ng calf injury si Fajardo sa Game 4 ng PBA Commissioner’s Cup Finals kontra Magnolia, binigyan ng dalawang linggong pahinga ang seven-time MVP center ng San Miguel Beer.

“Always,” tugon ni Kai nang tanungin sa press conference sa PhilSports Arena kung handa siyang punan ang gitna.

Pagkatapos ng question-and-answer sa mga reporter, nagsagawa ng open practice ang Nationals bago game na nakipag-selfie sa fans na dumagsa sa venue.

Kung hindi lang maagang umalis kahapon papuntang Hong Kong ang team ni coach Tim Cone, mas nagtagal pa sana ang photo ops.

Out din si back-up center AJ Edu (back injury) pero hindi pa rin kukulangin sa tore sa gitna ang Gilas.

Kinuha ni Cone ang reliable big man niya sa Ginebra at national team veteran na sj Japeth Aguilar pandagdag.

“Next man up lang,” dagdag ni 7-foot-3 Sotto. “We’re missing two key players, so we have to step up. Everybody’s ready.”

May Carl Tamayo pa si Cone na magagamit sa five.

Bukas haharapin ng Gilas ang Hong Kong, uuwi para i-host ang Chinese Taipei sa Februar 25 sa PhilSports Arena.

(Vladi Eduarte)