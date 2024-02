Jonna Perdido, UST susungkitin 2-0 karta

Mga laro sa Miyerkoles: (Araneta Coliseum)

2:00pm – La Salle vs FEU (women’s)

4:00pm – UE vs Santo Tomas (women’s)

MALINIS na 2-0 kartada ang asinta ng University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses sa tulong ng sophomore player na si Jonna Chris Perdido katapat ang batang-bata at bagong balasang University of the East (UE) Lady Warriors sa pinakatampok na laro ngayong Miyerkoles sa 86th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa Smart Araneta Coliseum.

Tuluyan nang nakawala sa anino ni dating “Queen Tigresses” Ejiya “Eya” Laure ang wing spiker na nagpakawala ng kabuuang 12 puntos mula lahat sa atake kasama ang anim na excellent receptions na muling masusubukan ang lakas ng hambalos kontra sa isa sa tinaguriang “super rookie” ng liga na si Casiey Monique Dongallo sa alas-4 ng hapon.

Nakalinya ring panain ng defending champions De La Salle University (DLSU) Lady Spikers ang kanilang ikalawang sunod na panalo laban sa second day winner na Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws sa alas-2.

Isa sa mga inaasahang papalo nang husto pagdating sa iskoring ang 5-foot-9 hitter na galing ng University of Mindanao Tagum College na si Perdido na makikipagsabwatan ng puntusan kina sophomore Regina Jurado, Mary Margaret Banagua at rookie Angeline Poyos.

Nakaantabay naman sa depensa si team captain at ace libero Bernadet Pepito na may 16 excellent digs at 12 excellent receptions, para bigyan ng mahusay na receive si ace playmaker Cassey Carballo na mayroong kabuuang 20 excellent sets kaantabay ang anim na puntos mula sa apat na service aces at dalawang blocks, gayundin ang tatlong excellent digs.

“Happy ako na lahat ng teammates ko nag-contribute and ako po tumulong sa mga teammates ngayong game kasi pinaghandaan namin at pinag-ensayuhan namin at ibinigay iyung best para manalo ngayong araw na ito,” pahayag ni Perdido sa panalo ng koponan kontra sa 84th season champions at last tournament runner-up na National University (NU) Lady Bulldogs sa bisa ng straight set na 25-19, 25-23, 25-22 tagumpay, na kanilang nabawian matapos talunin sa finals ng Shakey’s Super League Preseason Championships noong isang taon.

Pinangunahan naman ni Dongallo ang pagpasok ng iba pang rookies sa Lady Warriors mula California Academy kasama sina ace playmaker Kizzie Madriaga, Jelaica Gajero, Grace Fernandez at Claire Castillo.

Nagtala si Dongallo ng game-high 27 puntos mula sa 26 atake at isang service ace, kasama ang walong excellent digs matapos talunin ang Ateneo Blue Eagles sa 20-25, 25-17, 25-23, 25-18 nitong Sabado, habang nakakuha rin ito ng tulong kina middle blocker Riza Nogales sa 13 points mula sa siyam na atake at apat na blocks at si Kayce Balingit sa 12 pintos mula sa 10 atake kasama ang tig-pitong excellent receptions at digs.

(Gerard Arce)