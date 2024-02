Sa panahon ng digital age, karaniwan na ang paggamit ng internet para makapag-shopping, magbayad ng bills, at maging magbukas ng bank account, makapangutang at palaguin ang inipong pera.

Talaga naman pong maraming benepisyo ang dala ng pagtangkilik sa digital economy. Hindi ka na kailangang lumabas ng bahay, pumila at maghintay ng matagal para makakuha ng mabilis na serbisyo.

‘Yun nga lamang, may mga hindi rin magandang bunga ang mabilis na pagsibol ng digital economy. May mga walang konsensyang tao na sinasamantala ang paggamit nito para makapang-scam ng kapwa.

Isa po sa mga panggagantsong ginagawa ng mga scammer ay ang tinatawag na paluwagan scam.

Kamakailan ay nagsimulang imbestigahan ng National Bureau of Investigation (NBI) ang isang malaking paluwagan scam sa Pasig kung saan halos isang bilyong piso ang natangay ng mga scammer mula sa mga naloko nila.

Sa huling ulat, may 50 katao na po ang nagsampa ng reklamo laban sa BNY PAL o Benta Paluwagan, dahil hindi naibalik ang naipangakong kikitain nila mula sa paluwagan.

Marami ang naegganyo na sumali sa paluwagan dahil pinangakuan silang hanggang 40 porsiyento ng kanilang iaambag ang maaring maging interes na kikitain nila. Ibig pong sabihin, kung P10,000 ang iniimbag mo ay P14,000 ang makukuha mo sa paluwagan sa loob lamang maikling panahon.

Hindi bale sana kung ganito lang ang halagang nai-scam. Ayon sa mga ulat, umabot sa milyun-milyo ang nawala mula pa lamang sa isang customer ng BNY PAL, kaya’t kung pagsasama-samahin, aabot sa halos isang bilyong piso ang halaga ng natangay ng mga scammer.

Bukod sa BNY PAL ay may iba pang paluwagan scam ang iniimbestigahan ng NBI. Isa na rito ang Nyu Meng’s Paluwagan sa Occidental Mindoro na nangakong 225 porsiyento ng kapital na iaambag ay maibabalik sa loob ng labinlimang araw lamang.

Halata naman pong ‘too good to be true’ ang mga ganitong kalaking kikitain mula sa paluwagan. Kahit na po ipautang pa sa may-ari ng SM o ng PLDT ang perang pinagsama-sama sa paluwagan ay hindi kikita ng 40 hanggang 225 porsiyento ang pera mo sa loob lamang ng ilang buwan,

Gayong masigasig naman po ang NBI at Philippine National Police (PNP) sa pag-iimbestiga at pagsampa ng mga kasong kriminal sa mga ganitong scammer, mas mabuti pa rin ang maiwasan na ang ganitong mga panggagantso kaysa magsisi sa huli.

Kaya naman po tayo ay naghain ng panukalang batas sa Kongreso—ang House Bill (HB) 9888—para mapalawak pa ang mga financial literacy program ng gobyerno.

Sa financial literacy program, ituturo po kung paano mapapalago ang pinaghirapang kita at ipon, at kung paano matutukoy kung ang inaalok na investment ay tunay at ligal o kung ito ay isang scam.

Sa ating panukala na nakapaloob sa HB 9888, papangunahan ng Department of Labor and Employment (DOLE), Department of Trade and Industry (DTI), at ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang pagpapalawak ng financial literacy program ng gobyerno, lalo na po sa hanay ng mga empleyado sa pampubliko at pribadong sektor.

Nakasaad din sa bill na maaring mag-apply sa DOLE ang mga pribadong kumpanya para makakuha ng grant o libreng pondo na gagamitin sa pagsasagawa ng financial literacy seminar o workshop sa kanilang mga empleyado.

Sa isang survey na isinagawa ng BSP, nakakalungkot ang resultang dalawang porsiyento lamang ang nakasagot ng tama sa mga simpleng tanong patungkol sa financial literacy.

Kaya naman kung maisasabatas po ang ating bill, maraming Pilipino ang makikinabang. Mapapalago nila ang pinaghirapang ipon sa tamang paraan, sa halip na mai-scam.