Ivana Alawi biktima ng pambu-bully, pangit daw kasi

Tagumpay ang plano ni Pambansang Yobab na si Euleen Castro kay Ivana Alawi, dahil ngayon pa lang ay humamig na nang mahigit isang milyon ang nakapanood ng YouTube channel niya.

Sa TikTok nagsimula ang papansin ni Euleen, na nagsabi nga na gusto niyang maka-collab si Ivana at bet niya ang mukbang ng King Crab. Super tag nga ang mga fan ni Euleen kay Ivana, kaya napansin ng huli si Pambansang Yobab.

At bongga nga na natupad ang wish niya, at humamig agad ng sangkatutak na views.

At pinaghandaan talaga ni Ivana ang collab nila. At aliw nga ang pagsasama nila.

Tawa nang tawa si Ivana habang kausap si Euleen. Kung ano-ano kasi ang sinasabi ni Euleen. Obvious na pinaglaruan ni Euleen si Ivana.

Napag-usapan nga nila ang tungkol sa pambu-bully. Pareho kasi silang na-bully noong bata sila.

Si Ivana ay na-bully sa school dahil hindi raw siya maganda. Ayaw na raw niyang pumasok sa school dahil sa takot. Gulat na gulat si Euleen sa kuwento ni Ivana.

Si Euleen ay na-bully noon dahil sa katabaan niya. Pareho raw nilang naranasan na kumain sa comfort room.

Pero naikuwento rin ni Ivana na nag-chat, nag-text na sa kanya ang mga nam-bully sa kanya noon.

“Lahat ng mga bully, nag-message sila sa akin, nag-sorry. Pero siyempre, `yung damage na nagawa nila sa akin dati, ‘yung na-feel ko, hindi na nila maibabalik `yon. Pero of course, napatawad ko na sila.

“Wala na akong galit sa kanila. Also they made me stronger. Sana iwasan ‘yon kasi babalik din sa kanila `yon.

“Usually kasi ang mga bully insecure sila. So they want to make others na ma-insecure, kaya doon nila dinadaan!” sabi ni Ivana.

Well, kita niyo naman kung nasaan na si Ivana ngayon, kung gaano siya pinagpapantasyahan ng mga kalalakihan, at kinaiinggitan ng mga kababaihan, ha!

(Dondon Sermino)