‘Hari ng Ylocandia Derby’ malakasan

MAGDADAGSAAN ang mga sabungero sa huling elimination round ng ‘Hari ng Ylocandia 5 8-Cock/BullStag Derby’ na bibitawan sa ruweda ng Sta. Maria Cockpit Arena sa Ilocos Sur sa Biyernes.

Tampok ang 3-cock/bullStag sa eliminations habang 5-cock/bullStag naman sa pre-finals at finals na ikakasa rin sa parehong lugar sa pa-derby ni Norris Gapusan.

Nakalaan ang P3M sa magkakampeon kasama ang isang Super Grandia Elite habang sa elims ay may P5k per win at kapag naka-perfect three points ay may makukuha pang P20,000.

Makakatanggap din ng P2M sharing ang seven points, P1M sa any six points at P600,000 sa makaka-limang puntos.

Makakatanggap din ng tig-P125,000 at Tissot Watch ang winning handler at gaffer.

Makakapasok sa pre-finals sa March 8 ang may 1.5 at two points sa elims habang papalo ang warriors ng mga 2.5 at three pointers sa March 15.

Ang submission of weights sa last elims ay ngayong araw kung saan ang maaaring isabak ay 1.8-2.250kgs para sa bullstag at 1.9-2.4kgs sa cock.

Ilan sa mga sasalang sa pre-finals at finals ay ang mga entry name na ‘MPQ Royale’ ni Marvin Quitoriano, (3 points), ‘Speedy’ ni Greg Lagria (2 points), ‘Sevilla Pallotero’ ni Abante/Abante Tonite senior sports reporter Elech Dawa kasama si Christian Apalet (2 points) at ‘Guadalajara Warriors’ ni Clifford Jara (1-1-CO).

(Elech Dawa)