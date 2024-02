GMA, Baliwag nagkaayos na

Ayos na ang problema sa pagitan ng programang ‘Abot-Kamay na Pangarap’ at pamunuan ng Baliwag, Bulacan.

Umalma nga ang mga taga-Baliwag, Bulacan dahil sa paggamit sa ‘Baliwag’ sa negatibong paraan.

Anyway, nag-courtesy visit nga sina GMA Assistant Vice President for Drama Ali Nokom Dedicatoria at ‘Abot-Kamay Na Pangarap’ Executive Producer Joy Lumboy-Pili sa tanggapan ni Baliwag, Bulacan Mayor Ferdie Estrella nitong February 19.

‘Yun nga ay para personal na humingi ng paumanhin sa alkalde kasunod ng napuna nitong isang episode ng serye. Mainit namang tinanggap ni Mayor Ferdie ang mga kinatawan ng programa.

Sinabi rin ng alkalde na masugid na manonood ng serye ang kanyang mga nasasakupan kaya nakarating sa kanya ang nasabing eksena.

Ayon pa kay Mayor Ferdie, welcome ang programa na mag-taping sa kanilang lungsod.

Bongga!

(Dondon Sermino)