FB page ng Valenzuela City Police tinira ng hacker

KINUMPIRMA ni Valenzuela City Police chief Police Col. Salvador Destura Jr. na napasok ng hacker ang kanilang Facebook page.

Sa isang pahayag, sinabi ni Destura na patuloy silang magbibigay ng update sa Facebook page ng Public Information Office (PIO) ng Valenzuela City Police Station hanggang marekober nila ang kanilang account.

“The administrators do not have access to the account as of the moment. We urge the public to refrain from engaging with the hacked account,” pahayag ni Destura

“We apologize for this incident,” dagdag nito.

Nagsimula aniyang mag-post ang FB page ng Valenzuela City Police Station ng mga video ng mga hubad na babae noong Lunes.

Matatandaang kamakailan lang ay sinabi ng Department of Information and Communications Technology (DICT) na nasa China ang hacker at ilang ahensya ng gobyerno ang na-hack nito sa pamamagitan ng email at website.

Ayon naman kay DICT Secretary Ivan Uy , handa namang tumulong ang China para sa gagawing imbestigasyon.

(Edwin Balasa)