Eumir Felix Marcial nagpapatigas sa Vegas

MARAMING natututunan si undefeated Filipino rising star at Olympic bronze medalist Eumir Felix Marcial kay Mexican trainer Ramon Hernandez bilang parte ng paghahanda sa darating na laban sa Marso 16 kontra hindi pa pinapangalanang katunggali sa Ninoy Aquino Stadium sa Malate, Manila.

Matinding sparring sessions ang isinasagawa ni Marcial sa Las Vegas, Nevada kaantabay na rin ng kanyang paghahanda para sa darating na 2024 Paris Olympic matapos mag-qualify sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China bunga ng silver medal finish sa men’s light-heavyweight division.

Pilit na nagpupursige ang 28-anyos mula Lunzuran, Zamboanga City na mapanatili ang malinis na 4-0 kartada, gayundin ang makamit ang kauna-unahang gintong medalaya para sa boksing, kasunod na rin ng naudlot na pagkakataon sa 2020+1 Tokyo Olympics nang mag-uwi ng dalawang pilak sina Carlo Paalam at Nesthy Petecio, habang nakuntento siya sa tanso sa middleweight division.

Makikita sa video na inilabas ng Viva Promotions na ginagabayan ni Hernandez si Marcial ng mga bagong taktika, kung saan pepeke ng kanang hook na susundan ng kaliwang straight sa boxing mitts ang four-time Southeast Asian Games gold medalist, gayundin ang isa pang anggulo na babanat ng kaliwang hook na susundan ng kanang hook ang ilan sa mga inaaral ni Marcial.

Minsang nasaksihan ang bagsik ni Marcial sa Asian Games nang dalawang beses nitong patumbahin ang katapat sa Hangzhou na sina 2023 Phnom Penh Games champion Weerapon Jongjoho ng Thailand sa quarterfinals at 2022 Mediterranean Games titlist Ahmad Ghousoon ng Syria sa semifinals.

Kumunekta ng isang malutong na kanang hook si Marcial matapos magpakawala ng right at left straight upang matamaan sa panga si Jongjoho diretso sa sahig sa second-round ng quarterfinals, habang isang matinding kanang suntok ang pinakawalan nito laban kay Ghousoon sa semifinals kasunod ng sabayang banatan.

Nagawa ring patamaan ni Marcial sa first round sa finals si Tuohaetaerbieke Tanglatihan ng China dulot ng jab-straight-hook na kumbinasyon, na nagresulta naman sa kontrobersiyal na unanimous decision pabor sa Chinese boxer.

Tanging ang 5-foot-11 boxer pa lamang ang nakakakuha ng silya Paris Olympics matapos sumablay ang ibang mga Pinoy boxer sa unang kwalipikasyon sa Asian Games. Sunod na susubukan ng national boxers na makakuha ng slot sa unang Olympic Qualifying Tournament sa Pebrero 29 hanggang Marso 12 sa Busto Arsizio sa Italy, habang gaganapin naman ang ikalawang Olympic qualifier sa Mayo 23 hanggang Hunyo 3 sa Bangkok, Thailand.

Umaasa ang Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) na madaragdagan ang bilang ng kwalipikadong boksingero sa Summer Olympic Games matapos makarating rin sa Tokyo Games sina Marcial, Paalam, Petecio at Irish Magno.

Bukod kay Marcial, kasama na rin sa Paris Games sina World No. 2 at 2023 Hangzhou Asian Games gold medalist Ernest John Obiena sa men’s pole vault at two-time World gymnast champion Carlos “Caloy” Yulo at female gymnast Aleah Finnegan.

(Gerard Arce)