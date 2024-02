Ernie Gawilan, Angel Mae Otom magpapasiklab sa Paralympics

NASIGURO ng beteranong Para swimmer na si Ernie Gawilan at papaangat na kakampi na si Angel Mae Otom ang kanilang mga silya sa nalalapit na 2024 Summer Paralympics sa Paris, France.

Nakamit ni Gawilan ang kanyang silya sa pamamagitan ng Minimum Qualifying Standard (MQS) at sa pagiging Top 6 sa 400m freestyle at Top 8 sa 200m individual medley sa buong mundo

Nakamit naman ni Otom ang kanyang silya sa Paris Paralympics base sa Minimum Qualification Standard Slot Allocation Method kung saan an kada bansa ay nagbibigay ng isang slot para sa lalaki at babae na Para swimmer base sa kanilang world rankings sa kanilang mga event.

Ipinaalam mismo ni Philippine Paralympic Committee (PPC) President Mike Barredo ang pagkuwalipika nina Gawilan at Otom sa Paris Paralympic Games na gaganapin sa Agosto.

Sinabi ni Barredo na pormal na ipinaalam ni World Para Swimming Head Craig Nicholson sa PPC nito lamang Pebrero 16 ang silya sa kada isang male at female swimmer, na napunta kina Gawilan at Otom, base sa kanilang mga ranking.

“On behalf of World Para Swimming, I hereby officially notify your NPC (National Paralympic Committee) Philippines has received the following qualification slots for the Paris 2024 Paralympic Games after the Standard Slot Qualification Allocation Method,” sabi ni Nicholson.

Si Gawialn ay may 25 international medals na para sa bansa kasama na ang apat na ginto sa Asian Para Games at nakasama na sa 2016 Rio de Janeiro at 2020 Paralympics sa Tokyo.

Si Otom naman ay nanalo ng apat na gold medals sa nakalipas na ASEAN Para Games sa Cambodia.

(Lito Oredo)