Naglabas ng pahayag ang aktor na si Dominic Roque upang pasinungalingan ang mga kumalat na balita na nagkaroon sila ng pagtatalo ng aktres na si Bea Alonzo sa prenuptial agreement na naging dahi-lan umano ng kanilang hiwalayan.

“Reckless statements relating to the alleged disagreement over prenuptial agreement between them are, not only unverified but merely based on speculations intended to produce a negative image on the par-ties concerned,” ayon sa statement na nilabas ni Roque sa pamamagitan ng Fernandez & Singson Law Office.

Tinukoy din ng law firm ang vlog ng showbiz personality na nagpasaring na may benefactor si Roque na isang politiko. Sinakyan daw ito ng mga netizen at ikinabit ang larawan ni Dapitan Mayor Seth Freder-ick “Bullet” Jalosjos.

“There is absolutely no truth to these malicious innuendos. Mr. Dominic Roque is a longtime friend of Mayor Bullet Jalosjos and is lea­sing the unit owned by Mayor Jalosjos,” anila.

Kinastigo rin ng law firm ang malisyosong pahayag na si dating Congressman Jesus “Bong” Suntay ay isa sa pinaghihinalaang benefactor ni Roque. Humingi na umano ng paumanhin ang aktor kina Jalosjos at Suntay sa pagkakadawit nila sa isyu.

Kasabay nito ay nagsalita rin si Mayor Jalosjos sa naturang isyu.

Sa interview ni Jay Ruiz, sinagot ni Jalosjos ang mga blind item at vlog ng ilang showbiz persona­lity na binilhan niya ng condominium unit si Roque at siya ay sugar daddy umano ng aktor.

“Clarify ko lang, actually ‘yong condo totoong akin talaga ‘yon,” pag-amin ng alkalde.

“Ginawa ko siyang Airbnb. Siyempre, as a friend, barkada, si Dom, asked me if I want to have it rent-ed. Natawa na nga lang ako bakit tumalon ‘yong issue sa business na binahay na,” diin pa niya.

Nagkasundo umano sila ni Roque na ang huli ang magpapaayos ng condo unit pero kalahati na lamang sa aktuwal na renta ang babayaran nito. Ipinakita rin ng alkalde ang resibo ng mga binayad na renta ng aktor.

Pinuna ni Jalosjos ang ilang taga-showbiz na siyang nagtagpi-tagpi ng istorya na sinakyan at pinalala naman ng mga vlogger at netizen.

“Sana naman itong mga nagkakalat, claiming they are mga batikang journalist, sana naman ingat ingat rin. They have responsibility to the people dapat fact-finding. Hindi ‘yong nalaman nila nasa pa­ngalan ko ‘yong condo sugar daddy naku bigla. Ang problema doon sinakyan, ginagaslight nila ‘yong issue,” himutok ni Jalosjos.

Sinabi pa ni Jalosjos na naaawa siya kay Dominic dahil hanggang ngayon ay hindi na ito nakakarekober sa paghihiwalay nila ni Bea at ngayon ay nakukuwestiyon pa ang kanyang seksuwalidad.

“Kami pinagtatawanan lang talaga namin pero at some point kailangan talagang tumigil and I think these people have to be repriman­ded. Kailangan may consequences, may batas tayo,” babala ng alkalde.

Nagsalita rin sa interview si Suntay at itinangging binilhan niya ng gasoline station ang aktor. Ni-linaw nito na si Roque ay brand ambassador ng negosyo niyang mga gasolinahan.