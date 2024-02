Inurong na ng Department of Education (DepEd) sa Mayo 31, 2024 ang pagtatapos ng School Year 2023-2024.

Naglabas ng Order No. 003, s. 2024 ang DepEd at binabago ang nakaraang order nito. Nakalagay sa bagong DepEd order na ang panibagong End of School Year (EOSY) ay sa May 31, 2024, Biyernes.

Dahil dito, ang school break ay magsisimula sa Hunyo 1 at matatapos sa Hulyo 26, 2024.

Sabi ni DepEd spokesperson at Undersecretary Michael Poa, ito ay preparasyon sa pagbabalik sa lumang academic cal-endar pagsapit ng School Year 2026-2027.

Ikinatuwa naman ng ACT-Teachers Party-list ang inisyung kautusan ng DepEd.

“Ito ay bahagyang tagumpay at unang hakbang para maibalik sa June to March ang school calendar year. Congrats teachers and students!” ayon sa party-list.