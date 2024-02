PATOK sa mga estudyante ng De La Salle University (DLSU)-Manila ang undergraduate elective course na Coffee Science.

Maraming kabataan ang nahihilig sa kape kaya naman madalas ay sila ang laman ng mga coffee shops.

Dahil dito, naisip ng De La Salle University (DLSU)-Manila na gawing undergraduate elective course ang Coffee Science (Coffee Sci) na inaalok ng kanilang Chemistry Department.

Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, naging in demand ang nasabing kurso at sa katunayan ay napuno agad ang online enrollment dito sa loob lang ng 30 minuto.

“Naisip namin na baka mas magandang paraan para maituro ang mga science concept sa ating mga estudyante kapag may masaya na context ‘yung subject,” ani Assistant Professor Dr. Emmanuel Garcia ng DLSU Chemistry Department.

Naging posible ito matapos ilunsad ang collab ng unibersidad sa coffee producer Gourmet Farms Inc. noong unang trimester ng 2023.

Isinasagawa ang klase sa Gourmet Farms Coffee Science Laboratories ng DLSU-Manila na kumpleto sa mga gamit na kailangan sa paggawa ng kape gaya ng coffee beans, electric at manual coffee grinder, filter paper, dripper, weighing scale, gooseneck kettle at refractometer para sukatin ang tasa ng kape.

“Alam naman natin bumabata na ang mga consumer ng coffee. Since in na in naman ang coffee, pinagsama na namin ang aming kaalaman at saka ‘yung pagtuturo ng science sa mga bata para ma-enjoy nila habang natututo sila.

ng science,” dagdag pa ni Garcia.