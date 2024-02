Christopher de Leon umalma sa killjoy na MIFF

Isa ang premyadong aktor na si Christopher de Leon sa mga dumalo at nakisaya sa 61st birthday party ni Senator Jinggoy Estrada noong Saturday night.

Nakatsikahan nga namin si Boyet (paboritong tawag sa aktor) sa party na iyon at natanong na rin namin siya sa pagkadismaya ng fans, netizens sa pang-iisnab sa kanya ng mga taga-Manila International Film Festival sa Hollywood, California dahil hindi man lang siya na-nominate sa pagka-Best Actor para sa pelikulang ‘When I Met You in Tokyo’.

Nagpasalamat si Boyet sa mga umalma sa ginawa sa kanya sa MIFF at hindi rin naman siya nagpaka-plastic nang banggitin niya na may killjoy nga at pinagkait nga sa kanya ang nasabing nominasyon.

Hindi naman umasa si Boyet na manalo, pero ‘yung hindi man lang siya na-nominate ay talagang nakakaloka, ha!

Sa Thursday, 4:00pm, ay mapapanood nga sa ‘Anything Goes’ online show namin sa Abante TeleTabloid ang reaksyon ni Boyet sa ginawa sa kanya sa MIFF.

Pero kahit naman may killjoy nga sa MIFF ay natuwa naman siya na ang partner niyang si Vilma Santos ang nanalong Best Actress.

‘Yun na!