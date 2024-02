Chezka Centeno handa na sa Predator World Series

NAKATAKDANG sumargo si world champion Chezka Centeno sa Predator Pro Billiard Series Women’s Showdown event na lalaruin sa Rio All-Suite Hotel and Casino sa Las Vegas, na magsisimula bukas at magtatapos sa Pebrero 24.

Naimbitahang tumumbok Centeno sa Las Vegas Open Women bilang parte ng CueSports International Expo, umugong ang pangalan ni Chezka matapos magkampeon sa World 10-Ball women’s competition na ginanap sa Austria nakaraang taong.

Kasama ni Centeno sa naanyayahan lumaro ang reigning WPA World 9-Ball women’s champion na si Chou Chieh-Yu.

Sina British bet Kelly Fisher at Allison Fisher, Kristina Zlateva ng Bulgaria at Austrian Jasmin Ouschan ang mga European players na kabilang sa natapik para tumumbok, maging sina world No.7 Australia cue master Bean (Meng-Hsia) Hung at Chen Chia Hua (Chinese Taipei).

Ipatutupad sa Women’s Showdown ang round-robin group stage, bawat group ay may kasaling dalawang seeded players mula sa WPA top 8 at dalawang invited players.

(Elech Dawa)