Ipinamukha ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang mga kritiko na hindi siya mahinang klase ng presi-dente.

Sa ambush interview sa pangulo nitong Martes nang hapon, sinabi ni Marcos na nagagawa nito ang kanyang mga trabaho kumpara sa ibang mga nasa gobyerno.

Ang mahalaga aniya ay nagagawa ang mga tungkulin sa gobyerno at natatapos ang trabaho na patunay na epektibo ito sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa mga Pilipino.

“Well, we get things done. We get more things done than most other people so I think that’s the most important thing. I do not know how you will define one or the other, but ang importante naman niyan, we’re here to serve. As long as we’re able to do that then we are effective,” anang pangulo.

Kasabay nito sinabi ng pangulo na kaya madaling nawawala ang mga ugong-ugong ng destabilisasyon dahil magaling ang intelligence ng gobyerno. Pinalakas aniya ng gobyerno ang intelligence services dahil maraming kailangang bantayan kaya napahusay nang husto ang pangangalap ng mga impormasyon para bantayan ang mga banta sa loob ng bansa.

(Aileen Taliping)