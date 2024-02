HUBAD kung hubad ang peg ng TV host-actress na si Anne Curtis sa kanyang ika-39th birthday.

Sa kanyang Instagram account, ibinahagi ni Anne ang ilang hot photo niya na kuha ni BJ Pascual.

“Birthday ko? Barefaced birthday. Thank you for all the warmest greetings,” caption ni Anne sa birthday niya noong Feb. 17.

Ilan sa mga photo niya ay walang suot na pang-itaas si Anne at mga kamay lang niya at braso ang tumatakip sa kanyang boobey.

Samantala, itim na bikina naman ang suot nu Anne na pang-ibaba.

(Issa Santiago)