Alexei Navalny, Ninoy Aquino ng Russia?

Parang si Ninoy (Aquino) ang nasabi ng ilang tropapips natin nang mabalitaan nila ang pagkamatay sa kulungan ni Alexei Navalny, na pangunahing “basher” ng presidente ng Russia na si Vladimir Putin.

Gaya kasi ni Ninoy na naka-exile noon sa Amerika pero bumalik sa Pilipinas noong 1983 kahit may banta sa kaniyang buhay o arestuhin, si Alexei, umuwi ng Russia noong January 2021 matapos na gamutin sa Germany ng ilang buwan dahil sa hinala na nilason siya.

Ayon sa mga awtoridad ng Germany, military-grade na “nerve agent” ang ginamit na panlason kay Alexei na tinatawag na Novichok. Pero siyempre, itinanggi ng tropa ni Putin ang alegasyon na tinangka nilang tsugihin ang pangunahing kritiko ng Kremlin, ano sila bali na aamin?

Pero iyon na nga, kahit sinabihan ng Germany si Alexei na tinangka siyang lasunin gamit ang nerve agent, walang kurap na nagpasya pa rin ang 47-anyos na lider ng oposisyon sa Russia, na umuwi sa kaniyang sintang bansa. Bukod sa alam niya na posible siyang matuluyang matsugi sa pag-uwi niya, may banta rin ng pag-aresto sa kaniya, gaya sa nangyari noon kay Ninoy.

Kaya lang, kapag yata nakatadhanang maging bayani, sadya rin sigurong ipinanganak sila na matigas ang ulo. Kahit anong paalala sa peligro na puwedeng mangyari, gaya ni Ninoy, umuwi nga ng Russia si Alexei.

At gaya ng inaasahan, inaresto si Alexei pero hindi naman natodas agad pagbalik, hindi gaya kay Ninoy na itinumba sa airport na NAIA na ang tawag ngayon. Teka, palitan kaya ang pangalan ng airport na ipinangalan kay Ninoy ngayong ini-award na sa pribadong kompanya ang pangangalaga sa airport?

Balik tayo kay Alexei. Pag-uwi nga ng mama, inaresto siya at kinasuhan, at nahatulang makulong sa kaso na sinasabing imbento lang ng kanilang gobyerno para mapatamik siya. At habang nakakulong, ilang araw siyang naglaho hanggang sa malaman na lang na itinapon pala siya sa napakalayong Arctic penal colony.

Hanggang nitong nakaraang linggo, matapos daw na maglakad sa kulungan, bigla na lang daw nawalan ng malay ang nategi na nga si Alexei, ang Russian na maka-demokrasya, lumaban sa lideratong komunista at nagbulgar ng katiwalian sa bansa nila.

Nanghinayang malamang ang mga lider ng bansa na ayaw kay Putin sa pagkawala ni Alexei na isang abogado at kahit papaano eh marunong gumamit ng social media para sa kaniyang krusada. May karisma rin ang mama sa mga kaedaran niya at ika nga younger generation ng mga Russian.

Pero kahit may iba na Ninoy ng Russia ang tingin kay Alexei, ang tanong eh kaya rin kaya na maging daan ng rebolusyon sa Russia ang pagkamatay niya? Hindi man ngayon pero pagkalipas kaya ng ilang taon?

Tatlong taon matapos mamatay si Ninoy, nangyari ang Edsa People Power revolt na nagpatalsik sa Palasyo kay Marcos Sr. noong 1986 snap elections, kung saan kandidato ang asawa ni Ninoy na si Cory.

Pero sa Russia, sa susunod na buwan na ang eleksyon nila at hindi kalaban ni Putin sa puwesto ang asawa ni Alexie na si Yulia. Naiparada rin ang bangkay ni Ninoy na dinaluhan ng napakaraming tao. Habang ang bangkay ni Alexei, habang isinusulat natin ito, hinahanap pa raw ng kaniyang ina.

Kung sakali, baka iutos ng gobyerno ng Russia na maging “secret” o “private ang libing ni Alexei, katulad ng libing ni Yevgeny Prigozhin, ang lider ng mersenaryong Wagner Group, na pumalag noon kay Putin, na biglang namatay sa plane crash sa Russia. Ngayon pa nga lang kasi, hinuhuli na ang mga nagpoprotesta at nag-aalay ng bulaklak para kay Alexei.

Mahirap talagang hulaan kung kayang magpasiklab ng rebolusyon laban kay Putin ang pagkamatay ni Alexei. Nakasalalay din yan siyempre sa militar kung may heneral na titiwalag, at depende rin kung may “B” ang mga Russian, as in “buhay” na handa nilang ibuwis. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”