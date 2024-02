GINAWARAN ng France ng pinakamataas na uri ng pagkilala si Cardinal Luis Antonio Tagle.

Iginawad ni France Ambassador to the Holy See, Florence Mangin, ang Legion of Honor kay Tagle sa Roma. dahil sa pagiging pambihirang lider ng Simbahang Katolika at pagsusulong nito ng mga programa na ikabubuti ng lahat.

“You were noticed for your closeness to the humblest of people and to young people. In Rome, you don’t forget your country and even less those who suffer there,” ani Mangin.

Kabilang sa mga programang isinulong ni Tagle ang pagkalinga sa mga biktima ng karahasan at pagkalulong sa ilegal na droga, mga migrante at mga biktima ng iba’t ibang uri ng kalamidad.

“It is in this journey, these commitments of yours, these qualities of soul and heart that the French Republic wishes to salute and honour by elevating you to the rank of Officer of the Legion of Honour,” dagdag ni Mangin.

Nagpasalamat naman si Tagle sa nasabing parangal na aniya ay isang patunay na maayos niyang nagagampanan ang tungkulin bilang isang kagawad ng simbahan.

Ayon kay Tagle, Pro Prefect ng Dicastery for Evangelization, ang nasabing parangal ay isang hamon na dapat pang palawakin ang paglilingkod sa simbahan.

“I accept this recognition in the name of the countless men and women who have served and continue to serve the evangelizing mission of the Church. They are legion! In a special way I thank the priests, religious men and women, societies of apostolic life, mission societies from courageous lay people from France who have gone to the ends of the earth to proclaim the Gospel,” diin ng cardinal.