MAY 14 na Pinoy mula sa Gaza Strip ang darating sa bansa ngayong Miyerkoles.

Ayon sa Philippine Embassy sa Egypt, kasama ng mga Filipino na uuwi sa Pilipinas ang dalawang Palestinian na kamag-anak ng isa sa mga ito.

Sa tulong ng embahada ng bansa sa Egypt, tumawid ang mga Filipino mula sa Gaza sa pamamagitan ng Rafah border noong Pebrero 17 sa gitna ng patuloy na opensiba ng mga tropang Israeli laban sa Hamas group.

“To date, 136 of the 137 Filipinos have been evacuated from Gaza to Egypt,” saad ng embahada sa isang post sa social media.

Naisakatuparan ang paglilikas sa mga Pinoy sa pagsisikap ng embahada ng Pilipinas sa Egypt, Jordan at Israel gayundin ng Department of Foreign Affairs – Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs (DFA-OUMWA).

Nagsimula ang karahasan sa Gaza kasunod ng pag-atake ng Hamas sa Israel noong Oktubre 7, 2024 na nagresulta sa pagkamatay ng nasa 1,160 katao na karamihan ay mga sibilyan.

Tinangay din ng grupo ang 250 katao para maging bihag. Hawak pa ng grupo sa Gaza ang 130 bihag habang 30 ang pinaniniwalaang patay na.

(Betchai Julian)