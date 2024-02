Tiniyak ni Senadora Imee Marcos na walang nagsusulong na mapatalsik si Senate President Juan Miguel Zubiri dahil pangit umano ang maging lider ng Senado.

“Okay naman siya. Ang pangit nga ng trabaho niya walang may gusto sa totoo lang,” wika ni Marcos sa ambush interview matapos mamahagi ng ayuda sa Makati at Mandaluyong City nitong Lunes.

“Sa totoo lang walang gustong ma¬ging Senate president, ang hirap ng trabaho, naiipit ka palagi,” paliwanag pa niya.

Itinanggi naman ni Senador Jinggoy Estrada na may umiikot nang resolusyon para palitan si Zubiri. Wala rin umanong kato-tohanan na siya ang isinusulong na maging susunod na Senate president.

“I don’t know, I haven’t talk to any single senator,” wika ni Estrada.

Ang kudeta sa Senado ay umugong noong weekend at agad naman itong pinasubalian ni Senador Nancy Binay sa pagsasabing “style bulok” lamang ito.

Matagal nang natsitsismis si Zubiri na papalitan bilang Senate President dahil sa kabagalan nitong mapaaprobahan ang mga priority bill ng Palasyo.