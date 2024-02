Isiniwalat ni ACT-CIS Party-list Rep. Erwin Tulfo na siya ang nagrekomenda sa liderato ng Kamara de Representantes na lumikha ng Ayuda para sa Kapos ang Kita Program (AKAP) upang matulungan ang mga “near poor” na manggagawa.

Ayon kay Tulfo, naisip niya ang AKAP noong kalihim pa siya ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) pero hindi lang ito napatupad nang umalis siya sa kagawaran.

“Nasa DSWD tayo noong naisip natin iyan. Hindi tayo tumagal sa DSWD at lumipat tayo sa Kongreso because of the ACT-CIS Party-list. Nai-pitch ko iyan noong July sa liderato. Actually, hindi lang kay Speaker kundi sa House leadership, nagandahan naman sila sa ideya, ito’y bago magkaroon ng budget deliberation, budget hearing,” paglalahad ng kongresista sa isang radio interview.

“Ang purpose talaga niyan ‘yong nasa P23,000 and below na sunasahod na kulang, kapos ang kita kaya nga po Ayuda para sa Kapos ang Kita program. Hindi iyan pangsuhol, hindi iyan pambayad,” diin pa niya.

Itinanggi rin ni Tulfo ang mga paratang na gagamitin ang AKAP bilang pansuhol umano sa mga lumagda sa Charter change sa pamamagitan ng people’s initiative, maging ang alegasyon na si Speaker Martin Romualdez ang magpapalabas ng pondong ito para ipamahagi ng mga kongresista.

“Walang namang karapatan ang sinomang mambabatas o congressman man o senador na ika nga ay magdikta at magsasabi na ito ang kailangan kong pondong ganito. Wala kaming karapatan na magbigay ng ayuda. Ang may karapatan lang na magbigay ng ayuda eh ang DSWD,” giit ni Tulfo.