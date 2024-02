Takot sa eroplano? Tips para malabanan ito

Travel is life! Pero hindi sa lahat.

Lalo na sa mga taong may claustrophobia o takot sa mga enclosed spaces!

May mga taong hindi rin kaya bumiyahe mag-isa.

Kaya ang unang tip, mas makabubuting mahuli sa pagsakay ng eroplano para mas maiksi ang iyong oras sa loob ng eroplano.

Pagkatapos ay i-relax ang iyong sarili sa pamamagitan naman ng pranayama o breathing exercises na karaniwang ginagamit sa yoga para mapakalma ang iyong sarili.

“These non-flying situations that turned out to be not so great make the flying experiences seem strangely big, but they are borrowing power — negative power,

negative energy — from non-flying traumas,” ayon kay Tom Bunn, isang airline captain, licensed therapist at president at founder ng SOAR, Inc.,

Ang SOAR Inc. ay isang programa para sa matulungan ang mga taong takot sa pagsakay sa eroplano.

Isa sa kanilang binibigay sa mga ito ay lavender oil at tinuturuan din ng breathing techniques para mabawasan ang kanilang takot.

Makakatulong ding makilala ang piloto.

“No one would go to a hospital for an operation without meeting the doctor. If you do meet that person, you’re going to feel a lot better on the flight.”

Next tip, kalimutan ang nasa paligid.

“What we want to do is … stop paying attention to everything around you for 90 seconds, so you can burn those stress hormones off and get back to calm again.”

Hindi rin dapat magmadali sa pagsakay ng eroplano at ihanda munang mabuti ang sarili. (Natalia Antonio)