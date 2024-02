NASUNGKIT ng graduate mula sa Perpetual Help College Manila ang unang pwesto sa inilabas na listahan ng Philippine Regulation Commission (PRC) para sa February 2024 Respiratory Therapists Licensure Examination.

Siya si Adrian Justine Gallo Marasigan na nakapagtala ng overall average na 91.75% mula sa 1,077 na pumasa sa naturang pagsusulit.

Para kay Marasigan, isa ang mga kabiguan niya sa buhay ang nagsilbing inspirasyon niya para magsumikap.

“Yung mga failures ko ‘yung ginawa kong inspirasyon para maabot ito sabi ko sa sarili ko ‘THIS TIME HINDI NA TALAGA AKO MAGKUKULANG’ kaya nag-goal po talaga ako na mag set ng bagong record sa RTLE,” ani Marasigan.

Lubos din ang pagpapasalamat niya sa lahat ng taong tumulong at sumuporta sa kanya at syempre sa kanyang sarili.

Hirit niya, “At last siyempre, thank you self. Hindi naging madali ang lahat, pero hinding hindi ka sumuko. Lalo talaga nung feeling ko hindi na ako magto-top dahil sa cluster 1 hehe. pinilit ko paring bumawi sa ibang cluster talaga at binigay lahat ng makakaya ko.”

Nagpaabot din ng congratulatory message ang Perpetual Help College Manila, say nito sa kanilang Facebook post, “Congratulations, Adrian! Here’s to aiming high and reaching even greater heights!” (Moises Caleon)