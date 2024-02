Shohei Ohtani nakabitin pa binyag sa Los Angeles Dodgers

NAKABITIN pa ang debut ni Shohei Ohtani sa spring training ng Los Angeles Dodgers, hindi rin nakisali ang Japanese two-way star sa batting practice nitong Linggo.

Kinumpirma ni Dodgers manager Dave Roberts na out si Ohtani sa opener ng Dodgers kontra San Diego Padres sa Huwebes (Biyernes sa Manila).

Inoperahan sa kanang siko noong September si Ohtani, pumirma ng record $700 million contract sa Dodgers bilang free agent noong December.

Kuntento si Roberts sa takbo ng rehabilitasyon ng right-handed pitcher.

“He’s a lot further along than I think any of us – maybe not named Shohei – would have expected,” aniya. “He’s worked really hard, very diligent in his work, so he’s ahead of schedule.”

Hindi na magpi-pitch ang two-time American League MVP ngayong season pero umaasang makakasalang din bilang hitter sa March 20 opener kontra Padres din sa Seoul, South Korea.

Nagpalipad si Ohtani ng 44 home runs habang nasa Los Angeles Angels pa noong nakaraang season. (Vladi Eduarte)