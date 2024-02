Sakura Alforte pilak sa WKF Karate meet

IDINAGDAG ni karateka Sakura Alforte sa kanyang koleksiyon ang isa pang medalyang pilak sa women’s individual kata sa katatapos lamang na World Karate Federation (WKF) Karate 1 Series A na ginanap sa Larnaca, Cyprus.

Umabante si Alforte sa women’s individual kata finals matapos biguin sa semifinals si Maria Lopez Pintado ng Spain, nakatapat naman niya sa kampeonato si Kiri Mishima ng Japan kung saan siya nagkasya sa pilak na medalya.

Nilampasan ni Alforte ang kabuuang limang laban sa kategorya na may 79 kasali bago siya umabot sa finals noong Biyernes bago ibinigay ang pilak sa bansa sa torneo.

Tinalo ni Alforte sa Round of 64 si Carolina Amato ng Lithuania sa iskor na 39.80 kontra 39.10 bago pinatalsik sa Round of 32 sa iskor na 41.20 sa 40.60 ang mula Egypt na si Habiba Mousa. Sunod nitong iniwanan sa Round of 16 sa iskor na 41.40 sa 40.40 si Bianca Diana ng Brazil.

Magkasunod nitong binigo ang mula Spain na sina Raquel Rubio sa 41.80 – 40.90 iskor sa quarterfinals at si Maria Lopez sa semifinals sa iskor na 43.50 at 41.90.

Kinapos ito sa finals, 40.10 kontra 42.80 iskor ng Japaneses na si Mishima. (Lito Oredo)