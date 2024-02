Pia Wurtzbach makatulo-laway alindog

May beauty pageant bang sasalihan si Pia Wurtzbach? May korona pa ba siyang bet masungkit?

O baka naman bet lang niyang tapatan ang kakisigan ng dyowa niyang si Jeremy Jauncey?

Kasi naman, habang tumatagal, lalong paseksi nang paseksi si Pia, ha! Na parang mas seksi pa nga siya ngayon, kesa noong kinoronahan siyang Miss Universe 2015.

Sa latest Instagram post niya, na wala siyang ka-makeup-makeup, pinasilip na naman niya ang kanyang flat na flat na tiyan.

Pinakita rin niya ang hubog ng katawan, na agad, mas sumeksi pa ngayon, ha!

At pinakita rin niya ang kanyang mga braso na pinuputukan na ng mga muscle, na bagay na bagay naman sa kanya.

“More than halfway through Feb as we hustle for the muscle!” sabi ni Pia.

At siyempre, ang daming na-inspire, napatulo-laway, napatulala, napanganga sa alindog ni Pia.

Heto nga ang reaksyon ng mga kaibigan, faney ni Pia:

“Sexy naman!” sabi ni Michelle Madrigal.

“Ok mag-sit ups na ako!” chika ni Sam YG.

“Bring it P!” sey ni Carlo Aquino.

“My Monday motivation. Let’s go Queen P!”

“You can have the abs and muscles with looking too skinny though. Either way, you’re just beautiful.”

“Yes to muscles. Go earn it.”

“The face, the body, that most of us can only dream of.”

“Total example of a woman with ambitions and motives for the success of others.”

“Ganitong katawan po please.”

“You don’t look like you are over 21!”

Bongga, ‘di ba?