Panalo motorcade: Coco Martin inaabangan sa iba’t ibang probinsya

Old school talaga ang style ni Coco Martin. Na parang si Senator Bong Revilla, mas naniniwala siya sa motorcade, kesa sa pag-post lang sa social media.

Aba, kung si Bong ay naglibot, nag-parade, kung saan-saan, kasama ang cast ng ‘Walang Matigas na Pulis sa Matinig na Misis’ para mas ilapit sa mga manonood ang sitcom nila, ganun din ang ginawa ni Coco, ha!

At `yun na nga, libo-libong faney ang nagsiksikan sa kalsada para makita lang si Coco at iba pang cast ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’ sa motorcade nila noong Sabado (February 17) bilang bahagi ng selebrasyon para sa first anniversary ng programa.

Punong-puno ang mga kalye at all out ang support ng fans na tiniis ang init ng araw para makamayan, makapag-picture, at makalapit sa grupo nina Coco, ha!

Kitang-kita sa mga video na pinost sa social media kung gaano ka-excited at nagtatalon-talon sa saya ang mga tagahanga nila, at wagas ang pagsigaw nila ng “Tanggol” at “Batang Quiapo.”

Komento ng Facebook user na si Malinis Grace, “Solid kabitenyo maraming slamat idol coco martin sa pagbisita sa Lugar nmin.”

“Grabe naman kayo Coco at Sir Lito Lapid, nakakarami na kayo, ha! Dinumog talaga oh. Thank you for the love,” sey ni Karen Palmiano.

Bukod kay Coco, tiniliian din ng mga tagahanga sina McCoy de Leon, Mark Lapid, Elijah Canlas, Ara Davao, at iba pa.

At inaabangan na ngayon kung saan ang susunod nilang motorcade?

Ang dami ngang nagwi-wish na bisitahin din sila ni Tanggol sa kanilang lugar. (Dondon Sermino)