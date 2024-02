Inaprubahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang isang panukala upang madagdagan ng P100 ang daily minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor.

Dalawampu’t dalawang senador ang pumabor sa Senate Bill 2534 o “An Act Providing for a 100 Pesos Daily Minimum Wage Increase for Employees and Workers.”

Ang kasalukuyang daily minumum wage sa National Capital Region ay P610.

Ayon kay Senador Jinggoy Estrada, chairman ng Senate Committee on Labor, ang pag-apruba ng Senate Bill No. 2534 ay pagtugon sa pangangailangan ng mga manggagawa sa gitna ng tumataas na halaga ng pamumuhay at presyo ng mga pangunahing bilihin.

Ang huling legislated wage hike na naipatupad sa bansa ay noong 1989 sa bisa ng Republic Act No. 6727 o ang Wage Rationalization Act, na nagsasaad na ang mga sahod ay itatakda sa rehiyonal na batayan ng regional wage boards.

Samantala, sinabi ni Senadora Grace Poe na bagamat may significant na pagtaas na ang minimum wage simula noon, hirap pa rin ang mga Pilipino dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.

Nilinaw naman ni Senador Francis Escudero na exempted sa P100 wage hike bill ang mga negosyong sampu pababa ang bilang ng empleyado.

“It’s been a long time coming. Sa wakas, sa tagal ng paghihintay, tapos na ang laban dito sa atin sa Senado. Maliwanag na lagi silang makaka-hanap ng kakampi sa Senado upang isulong ang kanilang mga karapatan, ipaglaban ang kanilang kapakanan at itaguyod ang kanilang kinabukasan,” komento naman ni Senador Ramon Bong Revilla. (Dindo Matining)