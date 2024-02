SUPER in ang mga bibe hair clip na puwedeng ibida kahit sa mga paaralan.

Maaari talaga itong i-flex ng mga estudyante dahil hindi ito ipinagbabawal ng Department of Education (DepEd) at sa katunayan, kahit mga guro ay puwedeng makisali sa current craze na ito.

Unang sumikat ang mga bibe hair accessory sa Baguio noong 2023 at napadpad na nga ito ngayon sa Metro Manila.

Ayon sa isang professor ng popular culture sa University of the Philippines Diliman, ang kasikatan ng hair duck clip ay isang halimbawa ng “bandwagon syndrome” ng mga Pinoy.

“Kung anong uso, gaya-gaya tayo, meron tayong bandwagon syndrome na tinatawag. Ayaw nating maiwan,” ayon kay Dr. Jimmuel Naval, dean ng UP College of Arts and Letters.

Para naman sa DepEd, hindi bawal ang paggamit ng nasabing hair clip sa mga paaralan dahil wala naman silang nakikitang masama rito.

“It’s just a fad. It’s a hair accessory, siguro it won’t hurt the class kung meron extra accessory sa ulo. I don’t think it will bothersome for many,” saad naman ni DepEd deputy spokesman Francis Bringas na aminadong isa siya sa mga umangkas sa nauusong bibe hair clip.

Sa katunayan ay umamin pa ang opisyal na bumili rin siya ng nasabing hair clip accessory sa Binondo kamakailan.

“The teacher is the bigger motivator in the classroom…If he or she finds it really appropriate to get the learners to pay attention, so be it,” dagdag pa ng opisyal ng DepEd.