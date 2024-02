NAIA PPP, may panalo na!

Opisyal na inihayag ng DOTr ang nanalo sa ginawang bidding para sa pagsasapribado ng operasyon ng NAIA – ang SMC-SAP Company Consortium.

Ang grupong eto ay binubuo ng San Miguel Holdings Corp., RMM Asian Logistics, Inc., RLW Aviation Development, Inc. at Incheon International Airport Corp.

Dinaig ng SMC SAP ang tatlo pang bid mula sa GMR Airports Consortium (ng Cavitex Holdings at House of Investments), Manila International Airport Consortium (ng AC Infrastructure, Aboitiz InfraCapital, Filinvest at JG Summit), at Asian Airport Consortium (ng Asian Infrastructure at Philippine Skylanders).

Ang proposal ng SMC SAP ay bigyan ng 82.16% ang gobyerno mula sa kabuuang kita ng operasyon ng paliparan. Bukod dito, magbibigay pa eto ng P30 bilyon pagkatanggap ng Notice of Award at P2 bilyon kada taon sa loob ng 25-taon na kontrata.

Ang GMR Airports ay nag-alok lang ng 33.3% na parte sa kita ng airport, samantalang 25.91% lamang ang offer ng Manila International Airport Consortium. Hindi naman pumasa sa technical evaluation ang Asian Airport kaya hindi na binuksan ang proposal nito.

Sa pahayag noong Biyernes, sinabi ng DOTr na kikita ang gobyerno ng P900 bilyon sa loob ng 25 taon ng kontrata. Sinabi pa nito na ang kikitaing P36 bilyon taun-taon ay magagamit sa infrastructure projects ng bansa.

Hindi na talaga mapipigilan ang kagustuhan ni DOTr Sec Jaime Bautista na isapribado ang pagpapatakbo ng Manila International Airport.

Huwag nating kakalimutan na ang rason ng privatization ay para paluwagin ang airport at bigyan ng magandang karanasan ang mga gagamit nito. Huwag sana tayong makuha lang sa ganda ng mga itatayong istruktura. Balewala ang mga iyan kung mananatiling magulo, congested at maalinsangan ang karanasan ng mga pasaherong dadaan sa airport ng Manila.

Noong 2023, ang average na bilang ng pasaherong dumadaan sa NAIA ay lumagpas sa 140,000 kada araw, o 42 milyon sa buong taon. Ang airport ay dinisenyo para sa 32 milyong pasahero, o 132,000 kada araw. Naitala ang pinakamalaking bilang noong 2019 bago ang pandemya kung saan 47.9 milyong pasahero ang dumaan sa NAIA.

Sabi ni Sec Bautista, ang kaya ng airport sa ngayon ay 40-44 movements kada oras. Mula sa mangyayaring modernisasyon dala ng pribadong operasyon, umaasa ang kalihim na tataas eto hanggang 50-55 kada oras. Dahil dito, tataas ang kapasidad ng NAIA nang hanggang 60 milyon pasahero kada taon.

Sa ating pagbabasa, ang pagsisikip ng Manila airport ay dahil sa design ng dalawang runway nito. Ang runway 06/24 at 13/31 ay nagko-cross sa bawat isa kaya’t hindi sila magamit nang sabayan. Sa kasalukuyan, halos umabot na sa maximum na kapasidad, at kung daragdagan pa ay lalabag na tayo sa pandaigdigang patakaran sa pagpapalipad ng eroplano.

Hindi natin nakikita na kapag pinaganda ang mga terminal, nagtayo ng magandang istruktura sa dating Nayong Pilipino, o naglagay ng train na kokonekta sa mga airport terminal, ayluluwag ang paglipad at paglapag ng mga eroplano.

Pero ngayong may nanalo na, umaasa tayo na matagumpay na makakamit ang layunin ng pagsasapribado, para sa benepisyo nating mga gumagamit ng airport. Sana ay mapatunayan ni Sec Jaime Bautista at SMC SAP Co Consortium na mali ang ating pangamba.